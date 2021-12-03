Altay, Gaziemir Belediyesi Boccia Takımı ile buluştu

Takım halinde ve ferdi olarak katıldıkları turnuvalarda önemli dereceler kazanan Gaziemir Belediyesi Boccia Takımı, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve A takım oyuncularıyla bir araya gelerek keyifli dakikalar geçirdi.

Siyah-beyazlı kulübün, Gaziemir için önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Altay'ın oynadığı futbol ile 18 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig 'e renk kattığını belirterek futbolculara ve teknik direktör Mustafa Denizli'ye başarılar diledi.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılmasını teşvik eden Gaziemir Belediyesi'ne teşekkür eden teknik direktör Mustafa Denizli ise Belediye Başkanı Halil Arda'nın dezavantajlı gruplar ve amatör spora verdiği katkıların büyük önem taşıdığını kaydetti. (DHA)