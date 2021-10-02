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Altay, Gaziantep maçına hazır

Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Altay, maç için hazırlıklarını tamamladı.

02 Ekim 2021, Cumartesi 16:25 Son Güncelleme:
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Altay, Gaziantep maçına hazır

Süper Lig ’in 8. haftasında yarın Gaziantep’e konuk olacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, ısınmanın ardından yarınki maçın taktiği üzerinde durdu.

Hava yoluyla Gaziantep’e gidecek İzmir temsilcisinde, sakatlığı bulunan Martin Rodriguez’in de kafilede olduğu öğrenildi.

Kalyon Stadı’nda yarın saat 16.00’da başlayacak Gaziantep-Altay müsabakasında hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

AA

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