TFF 1. Lig'de iki İzmir ekibinin İstanbul'da karşı karşıya geldiği Play-Off finalinde Altınordu'yu Paixao'nun 89. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Altay, Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Altaylı futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

Saha içinde Süper Lig’e çıkmayı kutlayan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra yedek kulübesine gelerek teknik direktör Mustafa Denizli’yi omuzlara aldı. Karşılaşmaya davetli siyah-beyazlı taraftarlar da bu sırada "Büyük Mustafa" diye tezahüratta bulundu.

Futbolcular ile taraftarlar, karşılıklı "Siyah, beyaz şampiyon Altay" şeklinde tezahürat yaptı.







