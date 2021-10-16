Altay - Fatih Karagümrük maç sonucu: 0-1

Fatih Karagümrük, Süper Lig ’de deplasmanda Altay ile karşılaştı. Sezonun flaş takımları sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yaptı. Karagümrük, 15. dakikada Karamoh'un attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Altay, Cebrail'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından penaltı kazandı ancak VAR'da yapılan inceleme sonrasında pozisyon öncesinde ofsayt olduğu ortaya çıktı ve penaltı geçersiz sayıldı. Maçın geriye kalan dakikalarında gol olmadı ve Karagümrük deplasmanda 1-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 3' Karagümrük etkili başladı. Sol kanatta Karamoh ceza sahasına girdi, sağ arkaya doğru pasını attı Ahmed Musa şutunu attı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

⏱ 7' Altay tehlikeli geldi. Cesar Pinares ceza sahası dışında topla buluştu, düzeltip şutunu attı. Köşeye giden topu son anda Karamgümrük kalecisi Viviano tokatlayarak kornere çeldi.

Fotoğraf: Gökay Akın

⏱ 12' Altay tehlikeli geldi. Naderi’nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Ahmed Rayan’ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

⚽ GOL | 15' Karagümrük deplasmanda Karamoh'un golüyle 1-0 öne geçti. Savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Karamoh, rakibiyle gerçekleştirdiği omuz omuza mücadelesini kazanarak kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Karamoh kaleciyi de çalımladı, boş kaleyi savunmaya gelen rakibini de geçti ve topu boş filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

⏱ 32' Karagümrük yeniden tehlikeli geldi. Jimmy Durmaz, ceza sahasının önüne doğru topla ilerledi. Sol kanatta Karamoh'a pasını gönderdi. Karamoah penaltı noktası üzerindeki Bertolacci'ye pasını attı. İtalyan futbolcu topu kontrol edip, döndü, vurdu ancak top kaleci Lis'te kaldı.

⏱ 45+1 Altay etkili geldi. Sağ kanattan Kappel'in ceza sahası arkasına gönderdiği ortaya gelişine Pinares şutunu attı ancak top kaleci Viviano'da kaldı.

Fotoğraf: Gökay Akın

⏱ 51' Karagümrük gole çok yaklaştı. Sol kanattan Ervin Zukanovic ceza sahasına ortasını gönderdi. Ahmet Musa gelişine şutunu attı ancak kaleci Lis ayaklarıyla golü engelledi.

⏱ 56' Altay'ın golü elle oynama nedeniyle geçersiz sayıldı. Orta saha yayının az ilerisinden Poko savunma arkasına sarkan Bamba'ya yüksek top gönderdi. Bamba topu kontrol etti, şutunu attı ve topu filelerle buluşturdu ancak hakem Bamba'nın topu eliyle kontrol ettiğini düşünerek golü geçersiz saydı.

⏱ 60' Altay'da Cebrail sağ kanattan içeri girmek isterken ceza sahasında Karamoh tarafından yerde bırakıldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak yapılan VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı çıktı ve penaltı kararı iptal edildi.

Altay - Fatih Karagümrük maçı 11'leri

Altay: Lis, Cebrail, Thiam, Murat, Naderi, Ceyhun, Poko, Kappel, Pinares, Rayan, Bamba

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Burak, Caner, Biglia, Karamoh, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Ahmed Musa, Pesic

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