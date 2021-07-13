Süper Lig 'de takımların transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Lige TFF 1. Lig play off'larıyla yükselen İzmir ekibi Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile yeni sezon için anlaşmasının ardından takıma yapılacak olan transferleri bitirmeye başlıyor.

Siyah beyazlılar, İsveç’in Mjallby takımda oynayan stoper Eric Björkander ile anlaştı. Oyuncu pazartesi günü İzmir’e gelecek.

25 yaşında ve 1,85 boyunda olan İsveçli stoperin sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyordu. Mjallby altyapısından çıkan ve A takıma çıktıktan sonra sözleşmesi yenilenmediği için 4 sezon Sundsvall ile mücadele eden Björkander, daha sonra yeniden altyapısından çıktığı Mjallby'ye geri döndü.

Takımıyla bu sezon çıktığı 13 maçta 2 de gol atan Eric Björkander, sağ ayakla bir stoper.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL