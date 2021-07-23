Altay, Eric Björkander transferini açıkladı

Altay'da transfer çalışmalarına hız verildi. Alanyaspor ’dan ayrılan orta saha Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna katan İzmir ekibi, bir transfer daha açıkladı ve İsveçli stoper Eric Björkander’i resmen kadrosuna dahil etti.

Altay'dan yapılan açıklamada, ''25 yaşındaki İsveç'li stoper Eric Björkander kendisini Siyah Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.'' ifadelerine yer verildi.

25 yaşında ve 1,85 boyunda olan İsveçli stoperin sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyordu. Son olarak İsveç’te Mjallby takımında top koşturan Björkander, ilk kez yurt dışında forma giyecek. Oyuncu daha önce de GIF Sundsvall forması giydi.