Altay, Eric Björkander ile prensip anlaşmasına vardı

Ülkesinin Mjallby takımında forma giyen 25 yaşındaki savunmacının siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. İsveç basınında yer alan haberlere göre Altay'ın oyuncunun bonservis ücretini ödediği ve sağlık kontrolünden geçecek Björkander'in bir sorun yaşanmaması halinde imza atmasının an meselesi olduğu ifade edildi.

25 yaşındaki oyuncu Allsvenskan Ligi'nde toplam 111 maça çıktı. Yeni sezona takımıyla başlayan İsveçli futbolcu, oynanan 9 maçta da ilk 11'de yer alırken, 4 Temmuz'da deplasmanda 2-1 kaybettikleri IK Sirius maçında 1 gol kaydetti.

DHA