Altay derbide zincir kıracak

Altınordu'ya geçen sezon oynadığı 2 karşılaşmada da 2-1'lik skorlarla mağlup olan siyah-beyazlılar, 2013-14 sezonunda 2. Lig'deki derbilerde ise ilk yarıdaki müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrılıp, ikinci devrede rakibine 3-1 yenilmişti. Altınordu ile oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Altay, kırmızı-lacivertlileri son olarak 16 Mart 1991'de 2-0'la dize getirmişti. Bu sezon öncesi TSYD Ege Dostluk Turnuvası'nda oynanan hazırlık maçını da Altınordu 1-0 kazandı.

DHA