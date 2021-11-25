Ligde 7. haftada Beşiktaş 'ı 2-1 yendikten sonra 6 müsabakada galip gelemeyen Altay, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı ekip 14. haftaya 16 puan ve averajla 11. sırada girdi.

İzmir temsilcisinde Muhammed Naderi, Eric Björkander ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Medipol Başakşehir-Altay karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig 'de ilk kez karşılaşacak iki ekip, en son 2006-2007 sezonunda TFF1. Lig'de birbirlerine rakip olmuştu.