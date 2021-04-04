Altay, Bursaspor deplasmanında puan arayacak

Ligde son 4 maçını kayıpsız geçen Altay, deplasmanda oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazandı. Haftaya lider GZT Giresunspor’un 6 puan gerisinde giren Altay, Karadeniz temsilcisinin puan kaybettiği haftada Bursaspor’u yenerek liderle puan farkını 4’e düşürmek için sahaya çıkacak.
Altay’da ülkesinin milli takımında Kovid-19 testi pozitif çıkan Andre Poko’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Gençer Cansev, Harun Alpsoy ve Çağlar Birinci yarın forma giyemeyecek.
Son 2 maçını kayıpsız geçen Bursaspor, haftaya 40 puanla girdi. Yeşil-beyazlı ekipte, kart cezalısı Emirhan Aydoğan yarın mücadele edemeyecek.
Ligin ilk devresinde Altay, konuk ettiği Bursaspor’u 3-1 yenmişti.
AA