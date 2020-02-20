Siyah-beyazlılar, Bornova'da önce İstanbulspor'u 1-0, daha sonra Boluspor'u 2-1 yenerek 2'de 2 yaptı. İzmir temsilcisi düşme hattında yer alan Adanaspor'u da mağlup ederek bu stadyumdaki galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Turgut Doğan'ın cezasının bittiği Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta Keçiörengücü deplasmanında hafif sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Putsila'nın forma giyebileceği belirtildi.

5 MAÇIN 4'Ü İZMİR'DE

Altay, ligde üst üste oynayacağı 5 karşılaşmanın 4'üne İzmir'de çıkacak. Bu hafta Adanaspor'u konuk edecek siyah-beyazlılar, gelecek hafta Bursaspor deplasmanında terleyecek. Daha sonra üst üste Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor'la (D) iki İzmir derbisine çıkacak Altay, bu periyottaki son maçında evinde Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, bu avantajı iyi kullanmanın planlarını yapıyor.

DHA