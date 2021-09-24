Altay ile Beşiktaş 19 sezon sonra kozlarını İzmir'de paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Sezona 2 galibiyetle başladıktan sonra üst üste 2 yenilgi alan Altay, İzmir Derbisi'nde Göztepe 'yi 90+3'te devirdikten sonra Rize'den 3 puanla döndü ve ilk 6 maçta 12 puan toplamış oldu. 18 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen İzmir'in siyah-beyazlı ekibi, "Büyük" Mustafa Denizli ile güzel bir hikaye yazıyor... Son oynanan Çaykur Rizespor maçında da forma giyemeyen Ahmed Rayan, Cesar Pinares, Martin Rodrigues, Andre Poko ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları sürüyor. Khaly Thiam da cezalı. Orta alanda Ceyhun Gülselam ile sertlik seviyesini yüksek tutmaya çalışacaklardır. Sağ kanatta Cebrail Karayel, sol kanatta Mohammad Naderi ileri geri çalışıyor. 6 maçta 3 golü bulunan Daouda Bamba, şu ana kadar, arkasında Thaciano ile değil yanında Marco Paixao ile daha etkili gözüktü.

Antalyaspor karşısında 2-0'dan gelip 3-2 kazanan Beşiktaş, Adana Demirspor maçında ise 3-0 öne geçmesine rağmen 1 puana razı olmuştu. Bu iki maç öncesinde takımda bazı isimlerin sakatlığı vardı, bu iki maç sonrası eksik sayısı zirve yaptı. Siyah-beyazlıların İzmir kafilesi sadece 16 kişiden oluştu! Valentin Rosier cezalı, sağ bekte Fabrice N'Sakala izleyeceğiz. Antalyaspor maçının belli bir bölümünde başarılı bir görüntü çizmişti... Welinton, Domagoj Vida, Necip Uysal ve Mehmet Topal sakat. Stoper ikilisinin "Atiba & Montero" olması bekleniyor. Alex Teixeira, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Kevin N'Koudou da sakat. Hücum merkezinde Güven Yalçın en mantıklı ihtimal. Kanatlarda da Gökhan Töre ve Kenan Karaman çok olası... Orta alana kalan ilk 11'in diğer isimleri Miralem Pjanic, Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Altay'ın son 3 lig maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Beşiktaş'ın son 3 lig maçı "2.5 ÜST" bitti, 2'sinde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %29'luk kesim birçok eksiğine rağmen Beşiktaş'ın İzmir'den 3 puanla dönmesini bekliyor... %15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.