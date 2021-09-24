Altay-Beşiktaş maçı (CANLI)

Süper Lig'in 7. haftasına 14 puan ve averajla lider giren Beşiktaş , Altay deplasmanında... İki takım Süper Lig'de 18 yıl sonra birbirlerine rakip oluyor. Son olarak Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan namağlup Kara Kartal, 11 eksikle gittiği İzmir'de kazanıp moral depolamak ve yeniden yükselişe geçmek istiyor. Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle 2 maçlık seri yakalayan ligin formda takımı Altay ise çıkışını Beşiktaş karşısında sürdürmeye çalışacak.

Ligde 6 karşılaşma sonunda Altay, 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan toplarken, Beşiktaş 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş'ın Altay'la oynanacak maç öncesi eksiklerin çokluğu sebebiyle kafilede 16 futbolcu yer aldı.

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1' ..Ve maç başladı.

8' Altay, Erhan Çelenk ile gole yaklaştı. Ceza sahası sol iç çaprazından kaleyi yoklayan Erhan'ın şutu defansın müdahalesiyle engellendi.

10' Ceza sahası içinde topu önünde bulan Josef De Souza, sol çaprazdan kaleye vurdu. Ancak bu şutu Altay kalecisi Mateusz Lis çıkardı.

14' Altay, Beşiktaş kalesinde tehlikeler yaratmaya başladı. İzmir ekibinde soldan altıpasa kesilen ortada Leandro Kappel kafayı vurdu ancak kaleci Mert Günok başarılı..

18' Kappel'in ceza sahasından vurduğu şutun kaleye gitmesini Atiba önledi, dönen topa vuran Zeki kaleyi bulamadı.

GOL İPTAL

20' Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda seken top Kenan Karaman'ın eline çarparak ağlara gitti. Maçın hakemi Fırat Aydınus ilk etapta golü verse de VAR kararı sonrası gol iptal edildi.

22' Bamba, ceza sahası içerisinde N'Sakala'dan topu kaptı, uzak köşeye plase vurdu ancak top dışarı gitti.





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Altay-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan Altay-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Altay-Beşiktaş ilk 11'ler:

Altay: Mateusz, Eric, Murat, Cebrail, Naderi, Zeki, Aka, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba

Beşiktaş: Mert, Nsakala, Serdar, Atiba, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Gökhan, Salih, Kenan

Beşiktaş'ta tam 11 eksik!

Beşiktaş’ta Domagoj Vida, Kevin N’Koudou, Necip Uysal, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi sakatlıkları nedeniyle, Valentin Rosier ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Francisco Montero da üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Altay maçı kamp kadrosundan çıkarıldı.