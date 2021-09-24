Altay-Beşiktaş maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 7. haftasına 14 puan ve averajla lider giren Beşiktaş , Altay deplasmanında tahtını kaptırdı. Son olarak Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan namağlup Kara Kartal, 11 eksikle gittiği İzmir'de hüsrana uğradı. Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup da katılırken, Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle 2 maçlık seri yakalayan Altay, Kara Kartal'ı da affetmedi. Kappel ve Bamba'nın golleriyle İzmir ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı ve maç fazlasıyla Beşiktaş'tan liderliği aldı.

Kara Kartal'da ise Güven Yalçın'ın tek sayısı puana yetmedi.

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1' ..Ve maç başladı.

8' Altay, Erhan Çelenk ile gole yaklaştı. Ceza sahası sol iç çaprazından kaleyi yoklayan Erhan'ın şutu defansın müdahalesiyle engellendi.

10' Ceza sahası içinde topu önünde bulan Josef De Souza, sol çaprazdan kaleye vurdu. Ancak bu şutu Altay kalecisi Mateusz Lis çıkardı.

14' Altay, Beşiktaş kalesinde tehlikeler yaratmaya başladı. İzmir ekibinde soldan altıpasa kesilen ortada Leandro Kappel kafayı vurdu ancak kaleci Mert Günok başarılı..

18' Kappel'in ceza sahasından vurduğu şutun kaleye gitmesini Atiba önledi, dönen topa vuran Zeki kaleyi bulamadı.

GOL İPTAL

20' Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda seken top Kenan Karaman'ın eline çarparak ağlara gitti. Maçın hakemi Fırat Aydınus ilk etapta golü verse de VAR kararı sonrası gol iptal edildi.

22' Bamba, ceza sahası içerisinde N'Sakala'dan topu kaptı, uzak köşeye plase vurdu ancak top dışarı gitti.

30' Bamba sağ çaprazdan kaleyi yokladı ancak yine kaleyi bulamadı.

33' Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Miralem Pjanic de katıldı. Boşnak süperstar sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi, yerine Güven Yalçın girdi.

38' Orta alanda rakibinden vücut çalımıyla sıyrılan Oğuzhan Özyakup, N'Sakala'ya derin oynadı. N'Sakala yeniden Oğuzhan'a çevirdi, ceza alanı dışından çekilen sert şut çerçeveyi bulmadı.

42' Kenan Karaman sağ kanattan topu taşıdı ancak şutu oldukça etkisiz.

45' İlk devrenin sonuna 3 dakika ilave ediliyor.

45+2' Güven Yalçın çok uzaklardan kaleyi yokladı ancak şutu etkisiz ve isabetsizdi.

..Ve ilk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı, Altay'ın oyuncu değişikliğiyle başladı. İzmir ekibinde Naderi çıktı, İbrahim Öztürk girdi.

GOL

47' Beşiktaş ikinci devreye golle başladı. Björkander'in hatalı pasında araya giren Güven Yalçın önce kaleci Lis'i geçti ancak açısı kapandı, daha sonrasında doğru açıyı bulan Güven vuruşuyla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

52' Beşiktaş Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan kullandığı frikikte çerçeveyi bulamadı.

GOL

57' N'Sakala yine kendi sahasında top kaybı yaptı, araya giren Bamba altıpas içerisindeki Kappel'i gördü ve tecrübeli futbolcu skora dengeyi getirdi.

60' Kappel rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

71' Mustafa Denizli oyuna iki hamleyle müdahale ediyor. Altay'da Erkan Çelenk ve Aka dışarıda, Paixao ile Pinares oyunda.

76' Sergen Yalçın'dan da iki değişiklik geldi. Sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un yerine Can Bozdağan' oyuna girerken, Gökhan Töre çıkıyor, Umut Meraş sahada.

78' Kenan Karaman sağ çaprazdan şansını denedi ancak Lis çok rahat bir şekilde topu kontrol etti.

GOL

88' Kappel savunma arkasına koşan Bamba'yı müthiş gördü, çok iyi de bir uzun pas yolladı. Bamba da bu pası asiste çevirdi, Mert'e çarpan top ağlarla buluştu. Altay 2-1 önde.

.Ve maç sona erdi. Bu sonuçla Altay 15 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi, Beşiktaş ise 14 puanda kaldı, 2. sıraya geriledi.

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