Altay Bayındır'ın dönüşünü İrfan Can'la duyurdular
Fenerbahçe Twitter hesabından kaleci Altay'ın dönüşünü İrfan Can'ın yer aldığı bu kareyle duyurdu. İrfan'ın objektif başında olduğu duyuruda; "Acaba kim geri döndü, zoom yap bakalım" ifadeleri yer aldı.
11. haftadaki Konya maçında sol omzundan sakatlanan kaleci Altay Bayındır'ın 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu.
23 yaşındaki file bekçisi beklenenden önce dönebilir. Altay’ın yapılan son kontrolleri neticesinde antrenmandaki egzersiz hareketlerini tam kapasite ile artık yapabileceği belirlendi.
Saha çalışmalarına başlayan Altay'ın önümüzdeki günlerde kademeli olarak takımla çalışmalara da başlayacağı bildirildi. Altay'ın sezonun ikinci yarısına yetişmesi bekleniyor.