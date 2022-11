Süper Lig 'in 14. haftasında sahasında Giresunspor'u konuk edecek Fenerbahçe 'de kaleci Altay Bayındır, antrenman sonrasında açıklamalarda bulundu. Altay, takımın gidişatından kendi performansına, tribünlerin tepkilerine kadar birçok konuda konuştu.





İşte Altay Bayındır'ın sözleri:

Başkomutanımızın 84. ölüm yıldönümünde kendisini özlemle anıyoruz. Bizler için, ülkemiz adına açtığı bu yolda en doğru insan olmak için elimizden geleni yapacağız.

Şu an güzel bir gidişatımız var. Kazanmak her zaman güzeldir. İyi çalışıyoruz. Meyvelerini de maçlarda alıyoruz. Lider olmanın en güzel hissi, orada kalabilmektir. Lider olmak zordur ama orada kalıp devam etmek daha da zordur.

Her rakip, Fenerbahçe ile oynadığının bilincinde. Biz de bu nitelikte konsantre oluyoruz. Hocalarımızla her gün toplantılarımız oluyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar konuşuyoruz. Şanssızlıklar yaşamazsak bu güzel gidişat devam edecektir. Bizim işimiz bu. Yorulduk denmez. Yoğunluk iyidir. Allah boş duran kulu sevmez.

Futbolda ne kadar çalışırsanız çalışın hata olabilir. Bunlar çok doğal. Bazen ufak tefek şeyler çok büyütülüyor. Bizim tek bir işimiz var; Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek.

Benim tepkilere yer yer üzüldüğüm oldu. Ancak tepkiler hep olur. Taraftarımız çok büyük heyecan ve istekle maçlara geliyorlar. Başarıyı hem özlediler ve hem de çok istiyorlar. Bunların bilincinde olunca tepkileri anlayabiliyorsunuz. Kaleci 10 tane isabetli pas atar, 1 tanesi dışarı çıkınca hemen tepkiler olur. Taraftarlarımız da kupalar kazanmak istiyor. Bunları bildiğiniz için yazılanları çok fazla takmıyorsunuz. Eleştirileri, yazılan çizilenleri takmıyorum. Taktığın zaman kendine inancın güvenin yoktur. Kendi yolundan şaşmazsan bir şeyler yoluna girecektir.

Dünya Kupası arası bizim için iyi bir ara olacak.

