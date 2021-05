Fenerbahçe'nin başarılı genç kalecisi Altay Bayındır, milli takım kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Azerbaycan karşılaşmasında ilk maçına çıkan genç kaleci, o maçta sakatlanarak herkesi korkuttu. Altay son durumu ile ilgili de konuştu.

İşte Altay Bayındır'ın basın toplantısından öne çıkan açıklamaları:

Ay yıldızlı formayla ilk maçıma çıktığım için gururluyum. İlk maçımı oynadım daha niceleri olur inşallah. Fiziğimin yetmediği yerde kalben desteğimi vereceğim. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bize güvenen insanları mahcup etmeyeceğiz.

Maçta talihsiz bir sakatlık yaşadım ama çok şükür ciddi bir problem yok. Tedavim devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Fenerbahçe'de sakatlığımda erken teşhis ve doğru ameliyat çok önemliydi. Çok dikkat ettim. Tedavi süreci iyi yönetildi. Hızlı döndüm, mutluyum.

Her maç öncesi rakiplerimizin analizini yapıyoruz. İtalya gibi oynayacağımız her rakip güçlü ekipler. Her ana iyi konsantre olmamız gerekiyor. Önümüzde zaman var. Bu sürede en iyi şekilde analizimizi yapacağız.

Sahada rekabetimiz var ama aynı zamanda dostluğumuz var. Burada 4 kaleciyiz. Kim oynarsa oynasın havlusunu tutup terini sileriz.

İlgili Haberler Halil Dervişoğlu: Şenol Güneş nerede oynatırsa oynarım