Şenol Güneş, dün en önemli değişikliği kalede yaptı. Karadağ karşısında eldivenleri, Fenerbahçe ile sezona iyi başlayan ve 3 lig maçında da gol yemeyen Altay Bayındır giydi. Genç file bekçisi, Azerbaycan ile oynanan ve 2-1 kazanılan hazırlık maçında ilk kez Milli olmuştu. Altay, dün ise ilk defa resmi maçta kaledeki yerini aldı. Ancak kariyerinin en özel maçlarından biri, başarılı kalecinin istediği gibi geçmedi.

Altay, frikik öncesinde arkadaşlarından ısrarla 4 kişilik baraj istedi ancak 3 kişilik baraj kuruldu. Radunovic bu serbest vuruşta beraberlik golünü attı.

23 yaşındaki file bekçisi, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada sosyal medyada gündem olan, Karadağ'ın golünden önceki baraj anlaşmazlığına açıklık getirdi.

'Frikikte 4 kişilik baraj istemiştim'

Altay, "Kazanamadığımız için üzgünüz ama hala lideriz. Frikikte 4 kişilik baraj istemiştim. Ancak bir anlaşmazlık yaşadık ve 3 kişilik baraj oldu. Golleri açıp izleyeceğiz. Tecrübe oldu bizim için ama bu seviyede tecrübeye de gerek yok. Üzgünüz. Hatalarımızı tartışıp yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.





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