Altay Bayındır yıkıldı

Maç öncesi tribünlere çağrılan, Başkent ekibinin seyircileri tarafından güzel görüntülerle karşılanan başarılı file bekçisi, ilk golde hatalı çıkışı nedeniyle takımının gol yemesine engel olamadı. Ankaragücü’nün hızlı hücumlarında yakaladığı net pozisyonlarında ise kritik kurtarışlar yapan Altay, ikinci golde de Serdar’a çarpan toptan ötürü çaresiz kaldı. Kariyerindeki en duygusal maçlarından birine çıkan Fenerbahçe’nin 1 numarası, sahadan üzüntüyle ayrılırken maç sonunda da taraftarlarından tepki aldı.