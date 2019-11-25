Altay Bayındır takımını ipten aldı

Fenerbahçe’nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Yeni Malatya maçının özellikle ilk yarısında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ipten aldı. Guilherme’nin pasında Jahovic, Altay’la karşı karşıya kaldı ama genç kaleci, Boşnak forvetin üzerinden aşırtmaya çalıştığı topta zıplayarak elleriyle golü önledi.

Devrenin son anlarında yine Guilherme’nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta Chebake’nin kafasında da Altay, topu kornere çeldi. 21 yaşındaki eldiven, 90 dakikada ise kalesine toplamda gelen 6 şutun tamamında gole izin vermedi.

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