Altay Bayındır son maçta kadroda

Başakşehir maçı öncesi antrenmanda yapılan şut çalışmasında el bileği skafoid kemiğinde kırık meydana gelen kaleci Altay Bayındır ameliyat edilmişti. Genç file bekçisinin sezonu kapattığı iddia edilmiş, 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020'ye yetişme ihtimalinin yüksek olduğunu başkan Ali Koç açıklamıştı. Mayıs ayı başında bireysel çalışmalarına başlayan 23 yaşındaki kaleci önceki akşam akıma katılmış ve arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapmıştı. Dün Kayseri maçının son provasını gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Emre Belözoğlu 23 kişilik maç kadrosuna Altay'ı da aldı.

Milli davet sevindirdi

Son 6 maçta forma giyemeyen Altay'ın Kayseri önünde şans bulup bulamayacağı maçtan önce netleşecek. Uzun bir aradan sonra kadroya dönen Altay Bayındır böylelikle dün çifte mutluluk yaşamış oldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in EURO 2020 için açıkladığı 30 kişilik geniş kadroda yer alan Kanarya'nın file bekçisi akşam da Sarı-Lacivertli ekiple Kayseri'ye gitmenin sevincini yaşadı. Fenerbahçe'de Sivas maçında sakatlanan ve Kayseri'ye götürülmeyen İrfancan Kahveci de Ay-Yıldızlılar iin Güneş'in tercihlerinden biri oldu. İki oyuncu da haberi aldıktan sonra büyük mutluluk yaşadı. Fenerbahçe'den Milli Takım'a çağrılan diğer isim ise Ozan Tufan oldu.