Altay Bayındır :Önemli bir galibiyet

Başakşehir karşısında da çok önemli kurtarışlara imza atan ve hata yapmayan Altay Bayındır galibiyeti değerlendirdi.

26 Ocak 2020, Pazar 00:21 Son Güncelleme:
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Altay Bayındır :Önemli bir galibiyet

Başakşehir karşısında başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır, “Elazığ’da çok zorda insanlar var. Rahmetli olanlar var. Onlara rahmet diliyorum, zarar gören vatandaşlarımıza da Allah yardım etsin. Maça gelirsek, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldık. İnşallah kazanarak devam edeceğiz. Volkan Demirel bu kulübün efsanelerinden, bana çok yardım ediyor. Ona da teşekkür ederim. Taraftarlar da bizi harika destekledi” yorumunu yaptı.

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