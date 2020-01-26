Altay Bayındır :Önemli bir galibiyet

Başakşehir karşısında başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır, “Elazığ’da çok zorda insanlar var. Rahmetli olanlar var. Onlara rahmet diliyorum, zarar gören vatandaşlarımıza da Allah yardım etsin. Maça gelirsek, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldık. İnşallah kazanarak devam edeceğiz. Volkan Demirel bu kulübün efsanelerinden, bana çok yardım ediyor. Ona da teşekkür ederim. Taraftarlar da bizi harika destekledi” yorumunu yaptı.