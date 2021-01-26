Altay Bayındır bilinen genç futbolculardan biridir. Son dönemlerde en merak edilen futbolcular arasında yer almaktadır. Altay Bayındır’ın nereli olduğu, kaç yaşında olduğu, hangi takımlarda oynadığı, senesinde hangi takımda oynayacağı, aldığı maaş gibi birçok şey merak ediliyor.

Altay Bayındır nereli?

Türk futbolcuları arasında genç olanlar arasında başarılı performansı ile göz önünde olan futbolcuların başında gelen Altay Bayındır aslen Bursalıdır. Bursa’nın Osmangazi ilçesinde dünyaya gelmiştir. Bursa’da doğup yine Bursa’da büyümüştür.

Altay Bayındır kaç yaşında?

Altay Bayındır 1998 yılının 14 Nisan gününde dünyaya gelmiştir. 2021 yılı itibari ile Altay Bayındır 23 yaşındadır.

Altay Bayındır hangi takımlarda oynadı?

Altay Bayındır futbol hayatına doğup büyüdüğü şehir olan Bursa’da başlamıştır. Bursa’da Bursaspor takımında altyapı forması giymiştir. 2011 2012 senelerinde ise yine altyapıda Arabayatağıspor takımında oynamıştır. 2012 ile 2013 yılları arasında Bursa Yolspor’un altyapısında forma giyiştir. 2013 ile 2016 yılları arasında ise MKE Ankaragücü’nün altyapısında forma giymiştir. Ardından 2016 ila 2019 yılları arasında ise profesyonel kariyerine MKE Ankaragücü’nde başlamıştır. 2019 yılında ise Fenerbahçe ’de forma giymeye başlamıştır.

Türkiye U-17 de milli takım formasını 2014 ila 2017 yılları arasında giymiştir. Yine milli takım formasını Türkiye U-19 takımında 2017 ila 2018 senelerinde giymiştir. Türkiye U-20 takımında ise 2018 yılında forma giyerek, 2018 ila 2020 yılları arasında da Türkiye U-21 milli takım formalarını giymiştir. 2020 yılından itibaren ise Türkiye Milli Takımında forma giymeye başlamıştır.

Altay Bayındır 2021’de hangi takımda oynuyor?

Altay Bayındır profesyonel futbol hayatına başladığı MKE Ankaragücü takımından 2019 senesinde Fenerbahçe takımına transfer olmuştur. 2019 senesinden bu yana Altay Bayındır Fenerbahçe’de oynamaktadır. 2021 senesinde de Altay Bayındır Fenerbahçe de forma giyecektir. 2019 senesinde Fenerbahçe’ye gelen Altay Bayındır 4 senelik sözleşmeye imza atmıştır.

Altay Bayındır maaşı ne kadar?

2019 senesinde Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya imza atan Altay Bayındır’ın bonservisi için eski takımı olan MKE Ankaragücü’ne 1,5 milyon Euro ödeme yapıldı. Yıllık olarak 500 bin Euro maaş ile Fenerbahçe ile anlaşan yıldız kaleci 2021 de de Fenerbahçe’de forma giymeye devam ediyor.

Altay Bayındır futbol kariyerine nasıl başladı?

Altay Bayındır oldukça başarılı olan performansı ile büyük kulüplerin dikkati çekmeyi başarmış ve sonunda da Fenerbahçe’de forma giymeye hak kazanmış olan genç bir kalecidir. Bursa’da abisi ile beraber futbola başlamıştır. Abisi orta saha oyuncusuyken, Altay Bayındır stoper oynamaktadır. Abisi ile aynı saha içinde oldukça iyi bir ikili olduklarını belirten Altay Bayındır, abisi ile birlikte Bursaspor’un seçmelerine katılmıştır. Seçmelerde Altay Bayındır seçilememiş fakat abisi takıma seçilmiştir. Yolspor’da oynadığı dönemde Altay Bayındır antrenmana bir gün kalecinin gelmeyişi ile birlikte, hocasının kendisinden fiziksel olarak kale için uygun olduğu için kaleye geçmesini istemesi ile birlikte kaleciliğe merak saldığı bilinmektedir.

Kısa bir zamanın ardından babasından da eldiven isteyen Altay Bayındır kaleciliğe başlamıştır. Stoper olarak başladığı futbol hayatında bir gün antrenmana gelmeyen kaleci takım arkadaşı nedeni ile kaleciliğe merak salan Altay Bayındır bugün göz dolduran, yıldızı parlayan, yetenekli ve genç kalecilerden biridir.

Altay Bayındır Milli Takım kariyeri nasıl başladı?

Altyapıda 6 sene formasını giydiği Arabayatağıspor takımındaki performansı ile Süper Lig’de yer alan en köklü takımlardan biri olan Ankaragücü’ne transfer olması ile burada da başarıları nedeni ile kısa zamanda A Milli takımda forma giymeye başlamıştır. Ankaragücü’nden Fenerbahçe’ye transfer olması ile Türkiye’nin en büyük takımlarından birinde forma giyme fırsatı yakalamıştır.