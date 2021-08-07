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Altay Bayındır: Kadıköy’den çıkış olmayacak!

Adı Avrupa’nın devleriyle anılan Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, yeni sezon öncesi son derece iddialı.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 09:29 Son Güncelleme:
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Altay Bayındır: Kadıköy’den çıkış olmayacak!

Adı Avrupa’nın devleriyle anılan Altay Bayındır, yeni sezon öncesi son derece iddialı. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren genç kaleci, “Hocamız Pereira, yepyeni bir sistem inşa ediyor. Kısa sürede buna adapte olduk. Her şey yolunda gidiyor. Çok iyi bir kadromuz var ve aramıza yeni gelecek arkadaşlarla daha da güçleneceğiz” dedi.

Altay Bayındır, “İlk hedefimiz ‘Burası Kadıköy buradan çıkış yok’ tezahüratının hakkını vermek. Bunu başardığımızda da şampiyonluğun en büyük favorisi olacağız” diye konuştu.


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