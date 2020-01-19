Altay Bayındır: İşimizi yaptık

Gaziantep karşısında kritik kurtarışlara imza atan ve 3 puanın mimarlarından biri olan Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, galibiyet sonrasında şunları söyledi: “İşimizi yapmaya çalıştık. Güzel bir kamp döneminin ardından ikinci yarının ilk maçında bu galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz. Ancak bir hedefimiz var. Sevinçliyiz. Çok daha iyi çalışıp önümüzdeki maçlarda da 3 puanı alıp yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu performansımı sürdürüp, EURO 2020’de de olmak istiyorum.”