Süper Lig’in 13'üncü haftasında İzmir’de oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçı nefesleri kesti, ancak sahadan kazanan çıkmadı ve 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya ise Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen kararlar damga vurdu. 58'inci dakikada Göztepe penaltı kazandı, Alpaslan’ın atışını Altay kullandı. Aynı dakika içinde Fenerbahçe golü buldu ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal olup penaltının tekrarına karar verildi. 63’te Alpaslan bu kez penaltıdan ağları sarstı.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, "Açıkçası çok üzüldüğümüz bir maç oldu, 3 puan için buraya gelmiştik.'' dedi.

'Farnolle'ün öne çıktığını hepimiz görmüştük'

Penaltı pozisyonunu yorumlayan genç isim, ''Geçen hafta Farnolle'ün öne çıktığını hepimiz görmüştük, kalenin içinden adım atarak topa yetişme olasılığın yok. Hocamızın tekrar pozisyonu izlediğini düşünüyorum. Bunların iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Biz geçen hafta bir penaltı kaçırdık, o penaltı sayıldı. Bu hafta da gol atmıştık. Biz şampiyonluğu hedefleyen bir takımız, fazla takılmamak gerekiyor, daha fazla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kendisini Fenerbahçe'ye fazlasıyla ait hissettiğini vurgulayan Altay, "Kendimi Fenerbahçe'ye fazlasıyla ait ediyorum. Konuşulan şeyleri dinlemeden olumlu yönde düşünüyorum. Her türlü bir baskı geliyor, soğukkanlılıkla çok çalışmak gerekiyor. Her zaman böyle devam edeceğim." diye konuştu.



