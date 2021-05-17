Altay Bayındır: Emeklerimizin boşa gitmesine neden oldu

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır, Kayserispor maçında buruk bir sevinç yaşadı. Genç file bekçisi, bileği kırıldıktan sonra ilk kez sahaya çıktı. Üstelik takımı da kazandı. Ancak Beşiktaş ve Galatasaray’ın da galip gelmesi nedeniyle Fenerbahçe’nin sıralaması değişmedi.

23 yaşındaki kaleci yaptığı açıklamada, “İyi başladığımız sezonda kaderimizi 1 maç belirledi. Sivasspor yenilgisi, emeklerimizin boşa gitmesine neden oldu. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz” diye konuştu. Altay artık tamamen EURO2020’ye odaklandığını söyledi.