Altay Bayındır: Elim de ayağım da feda olsun!

A Milli Futbol Takımı’nın ve Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki file bekçisi, kaledeki rekabet hakkında, “Çok iyi bir kaleci jenerasyonumuz var” dedi ve ekledi: “Bu doğru, buraya gelen gelemeyen veya sonradan gelecek kim olursa olsun, hoca hangi kaleciyi oynatırsa terini silerim havlusunu tutarım. Son oynanan Azerbaycan maçında sakatlanan Altay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milli takımımız için ayağım da elim de feda olsun. Burası en kutsal forma, rekabet üstü bir yer. Allaha şükür şu an bir şey yok. Çok iyi durumdayım. Şu an ne transferi, ne önümüzdeki sezonu ne de geleceği düşünüyorum… Tek gerçek Avrupa Şampiyonası. Bu güzel jenerasyon ve ortam mutlaka gereken başarıyı sağlamalı.”

‘Ailemin payı büyük’

Tedavi sürecini de değerlendiren Altay, “Bireysel hedefim oynamak. Takım olarak gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Gözüm karadır, sakatlanmaktan korkmam. Azerbaycan maçında da zaten birkaç topa çıktım, tedavi sürecim hızlı oldu. Tüm doktorlarıma teşekkür ederim. Maç maç bakıp, ilerlememiz gerekli. Turnuvanın sonundan başlayamazsınız. Sporcu bir aileden geliyorum. Buralara gelmemde büyük rol oynadılar” diyerek sözlerini noktaladı.

Murat Akbaş