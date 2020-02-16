Altay Bayındır: Derbide havayı bulmamız gerek

Fenerbahçe’nin genç file bekçisi Altay Bayındır, “Çok üzgünüz. Taraftarlarımızı üzen bir sonuca imza attık. Mutlak kazanmamız gereken maçtı. Haftaya Galatasaray’la sahamızda çok önemli bir derbi oynayacağız. Oradan alacağımız puanlarla çıkış yakalayıp, hava yakalamamız gerekiyor. Şampiyonluk için son ana kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.