Altay Bayındır, başarılı bir performans sergilediği Denizlispor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Altay Bayındır, "Benim adıma iyi bir maç oldu. Takım için önemli bir 3 puandı. Bugün güzel bir performans sergiledim. Devamını getirmek için çalışmaya devam edeceğim. Her zaman pozitif bir şekilde devam ederek sezon sonunda istediğimize ulaşırız hep beraber" ifadelerini kullandı

Altay Bayındır son anlarda yaşanan penaltı pozisyonu hakkında ise "Rodallega'nın bana vurduğu pozisyondan bahsetmek istiyorum. Hoca hemen penaltı dedi. VAR sistemi var. Biraz acele etti bu konuda. Takımca iyi savunma yaptık. Önemli olan bence takım olarak iyi savunma yapmaktır" şeklinde konuştu.





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