Altay Bayındır: Amacım topu oyuna sokmaktı

Fenerbahçe’nin 1-0’lık mağlubiyetiyle sonuçlanan Kayserispor maçında tartışma yaratan birçok pozisyon vardı. Sarı-Lacivertliler iki pozisyonda penaltı beklerken, Kayseri cephesi ise 82. dakikada Altay’ın Henrique’ye diziyle yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı bekledi. Olayın kahramanı olan 21 yaşındaki file bekçisi, kendisini savundu.

‘Art niyet arıyorlar’

Altay Bayındır, “Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen oyuncu üzerime doğru gelmişti. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım. Yaşanan pozisyonda art niyet arayanlar oldu, bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle ne yazık ki bu şekilde gelişti. Ancak gerçek, ekranlara yansıyan şekilde olmadı” ifadelerini kullandı.

‘Temiz futbol oynuyoruz’

Genç kaleci şunları söyledi: Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakterim yok. Kariyerim boyunca üç sarı kart gördüm ve hiç kırmızı kart görmedim. Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola ve sahadaki oyunumuza odaklanıyoruz. Ligin en az sarı kart gören takımıyız.