Altay - Balıkesirspor maç sonucu: 1-3

Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen iki ekibin mücadelesinde kazanan Balıkesirspor oldu. Maçtaki ilk golü 35. dakikada Okwuchukwu Ezeh attı ve takımı Balıkesirspor'u Altay karşısında öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve devre arasına konuk Balıkesirspor 1-0 önde girdi.

İzmir ekibi Altay'ın tecrübeli futbolcusu Adrien Regattin, 53. dakikada attığı gol ile skoru eşitledi: 1-1. Maçta son bölüme 1-1'lik eşitlikle girildi. Balıkesirspor'un attığı ilk golde de asist yapan Anıl Taşdemir, Okwuchukwu Ezeh'e bir asist daha yaptı ve Nijeryalı futbolcunun 2. golüyle konuk ekip 79. dakikada bir kez daha üstünlüğü yakaladı. Tecrübeli Hırvat golcü Antonio Mrsic, 87'de sahneye çıktı ve Balıkesirspor'un galibiyetini kesinleştiren golü atarak skoru belirledi: 3-1.

Altay bu sonuçla 7. maçında 10 puanda kalırken, Balıkesirspor 9. maçında 13 puana ulaştı.