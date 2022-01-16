Altay - Alanyaspor maçının öne çıkan rakamları

Altay, Kayserispor'a 1-0 yenilerek ligdeki son 13 maçında galibiyet çıkartamazken son 5 maçını kaybetti. İzmir ekibi büyük bir kargaşa içinde. Altay'ın saha içinde ve dışında zorlandığı ve deneyimli Mustafa Denizli'nin bile çözemeyip yolların ayrıldığı durumda yeni menajer Mert Nobre'nin işi zor.

Geçen sefer Başakşehir ile berabere kalan Alanyaspor , alabileceği 3 puanın üzüntüsünü yaşıyor. Takımın performansı oldukça umut vericiydi. Geçen sezon dinamik ve yaratıcı Alanyaspor görüntüsü verdiler. Akdeniz ekibinde Farioli'nin geri dönmesinden memnun olan oyuncular sıkıntılı bir dönemden geçen Altay'a karşı çok sayıda pozisyon yaratmasını bekleyebiliriz.

Bu sezon en fazla net gol pozisyonuna giren Süper Lig takımı olan Alanyaspor, bu karşılaşmadan puan yada puanlar alabilir.