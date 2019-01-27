Altay - Afjet Afyonspor: 1-1

﻿﻿Spor Toto 1'inci Lig’de geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor’u 3-2 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlayan Altay, 19'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Afjet Afyonspor’la 1-1 berabere kaldı. Her iki takım da gollerini penaltı atışlarından bulurken, Altay’ın golünü Paixao, Afyonspor’un golünü Oltan kaydetti. Bu sonuçlar İzmir ekibi 21 puana, Afyon temsilcisi 17 puana ulaştı.

3'üncü dakikada ev sahibi takım atağında soldan Tatos’un altı pasa ortasında Kappel vurdu, top yandan auta gitti.

25'inci dakikada konuk ekip etkili geldi. Sağdan Emre’nin ceza sahasına ortasında Nazmi kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

36'ncı dakikada soldan rakip ceza alanına giren Altaylı Kappel’i indiren Uğur penaltıya neden oldu. Penaltı atışında topun başına geçen Paixao, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 64'üncü dakikada sağdan ceza sahasına giren Kappel’in vuruşunda top kaleci Soner’in kucağında kaldı.

72'nci dakikada Afyon atağında sağdan Uğur kesti, penaltı noktası üzerinde Oltan’ın vuruşunda kaleci Emre uzanarak topa sahip oldu.

89'uncu dakikada kaleci Emre, ceza sahasında Ajeti’yi indirdi, Hakem Caner Ak penaltı kararını verdi. Oltan penaltı atışında topu köşeden ağlara yollayarak skoru dengeledi: 1-1.

Beraberlik golünün ardından Altaylı taraftalar, teknik direktör Özden Töraydın’ı istifaya davet etti.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Engin Erdem (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)

ALTAY: Emre (x) - Yasin (xx), Gençer (xx), İbrahim Öztürk (xxx), Özgür (xx), Ferhat (xx), Helder (xx), Tatos (x) (Dk. 80 İbrahim Akın x), Kappel (xxx), Putsila (xx), Paixao (xxx)

AFJET AFYONSPOR: Soner (xx) - Nazmi (xx), Cenk (xx), Gökhan (xx), Emre (xxx), Uğur (x), Metin (xx), Onurcan (x) (Dk. 59 Musa xx), Onur Ramazan (x) (Dk. 73 Ajeti xxx), Oltan (xxx), Ersel (x) (Dk. 87 Aykut)

GOLLER: Dk. 36 (Pen.) Paixao (Altay), Dk. 89 (Pen.) Oltan (Afyonspor)

SARI KARTLAR: Paixao (Altay), Onurcan, Ersel (Afyonspor)