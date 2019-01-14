Altay Adnan Aganovic ile yolları ayırıyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Hırvat orta saha oyuncusu Adnan Aganovic'in sözleşmesinin hafta içinde feshedileceği öğrenildi.

İzmir ekibiyle 2 yıllık kontratı bulunan tecrübeli futbolcu yönetimle masaya oturarak yolları ayırma kararı aldı. Yönetimin Aganovic'e alacağını ödeyerek mukavelesini feshedeceği belirtildi. Hırvat futbolcu devre arasında Altay'dan ayrılan 7'nci futbolcu olacak. Siyah-beyazlılar kaleci Egemen, stoper Ivanov, orta saha oyuncuları Metin, Daf, Tevfik ve sol kanat Pedro'yla vedalaşmıştı.

Tetiş Yapı Elazığspor'dan Yunan orta saha oyuncusu Tatos'u transfer ettikten sonra Aganovic'i gözden çıkaran siyah-beyazlılar, bu kararı Antalya kampında Hırvat oyuncuya aktarmıştı. İlk etapta, "Forma savaşı vereceğim" diyen Adnan Aganovic, daha sonra zorluk çıkarmayarak yönetimin yolları ayırma talebini kabul etti. Öte yandan Altay pazar günü deplasmanda Ümraniyespor'la oynayacağı ikinci yarının ilk maçı öncesi yarın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde hazırlıklarına yeniden başlayacak.