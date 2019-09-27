İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalarak 3'te 3 yapma fırsatını kaçıran Altay, yarın deplasmanda Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Siyah-beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor. Oynadığı 5 maçta 8 puan toplayan 8'inci sıradaki İzmir temsilcisi, 5 puanı bulunan 13'üncü basamaktaki Adanaspor'u yenerek zirve yarışına tutunmayı hedefliyor.

Adana deplasmanlarının her zaman zorlu geçtiğini dile getiren teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Hafta içinde kupada onlar da bizim gibi tur atlayarak moral buldu. Rakibimiz ligde son 3 maçını kazanamadı. İç sahada galibiyet arayacaklar, bizim de 3 puandan başka düşüncemiz yok. Evimizdeki Keçiören beraberliğinde kaybettiğimiz 2 puanı deplasmanda telafi etmeliyiz. Oyuncularıma güveniyorum. Kazanarak evimize mutlu döneceğiz" diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekibin Adanaspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Emre - Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Deniz, Tavares, Putsila, Tatos, Kappel, Paixao."

VRESKALA İÇİN VEFA GECESİ

Altay Sosyal Dayanışma Derneği (ASDD), siyah-beyazlı kulübe hizmet etmiş kişileri onore etmek amacıyla geleneksel hale getirdiği 8'inci Vefa Gecesi'ni Konak'taki bir otelde Bahri Vreskala adına düzenledi. Gecede uzun yıllar İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinde bulunan Bahri Vreskala'nın Altay'ın tesisleşmesine büyük katkı sağladığı vurgulandı. ASDD Başkanı Aybars Akoğlu, Vreskala’ya yaptığı hizmetler nedeniyle plaket verdi.

Akoğlu, "Altay’ın dikili bir ağacı yokken Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri’nin kazandırılmasında Bahri Vreskala çok büyük emek verdi. Vefa’nın olmadığı yerde camialar olmaz" dedi. İzmir ve Türk futboluna önemli katkılar sağlayan Bahri Vreskala, "Görev sürecimde futbol takımlarına katkı verdim. Altaylı bir sülaleden geliyorum. Büyük Altay’a hep hayranlıkla baktım. Her zaman kulübe katkılar sunmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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