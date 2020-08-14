Altay, Abdülhamit Yıldız ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da geçen sezon devre arasında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen stoper Abdülhamit Yıldız, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldı. Tecrübeli savunmacı ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük Altay'dan ayrılmış bulunmaktayım. Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'na, Yalçın Koşukavak hocama ve ekibine, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarımıza teşekkür ederim. Terimin son damlasına kadar bu formanın hakkını vermeye çalıştım. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun, saygılar" ifadelerine yer verdi.

Abdülhamit, yarım devrede siyah-beyazlı formayla 11 karşılaşmada görev aldı. Altay'da daha önce Tatos, Tavares, Abdülkerim, Erhan, Kerim ve Adamu ile yollar ayrılmıştı.