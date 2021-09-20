Altay, 5 eksikle Çaykur Rizespor karşısında
Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek moral bulan Altay, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Altay'da tedavilerinin sürdüğü açıklanan Rayyan, Pinares, Rodrigues, Poko ve Eren forma giyemeyecek.
Süper Lig 'de son olarak derbide Göztepe 'yi 2-1 mağlup ederek moral bulan Altay, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor 'la karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçta Ümit Öztürk düdük çalacak.
Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 yenilgi alarak 9 puan toplayan 7'nci sıradaki İzmir temsilcisi, 1 puanla ligin dibine demir atan Karadeniz ekibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Altay'da tedavilerinin sürdüğü açıklanan Rayyan, Pinares, Rodrigues, Poko ve Eren forma giyemeyecek. (DHA)