Altay 5 eksikle çalışıyor

Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Yunan orta saha oyuncusu Tatos, sağ bek Yasin'in yanı sıra Akhisarspor maçında sakatlanan Hollandalı kanat oyuncusu Kappel ve Cape Verdeli ön libero Tavares haftanın ilk idmanına katılmadı.

Siyah-beyazlılarda Tatos kasığındaki, Yasin ve Kappel adalelerindeki, Tavares ise dizindeki ağrılar nedeniyle tedavi görüyor. Hafif sakatlığı bulunan altyapı patentli orta saha oyuncusu Eren ise takımdan ayrı düz koşu yapıyor. Evinde oynayacağı Eskişehirspor maçına hazırlanan İzmir ekibinde sakat oyuncu sayısının 5'e ulaşması nedeniyle teknik heyet sıkıntıya girdi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın hafta içindeki performanslara göre alternatif isimleri belirleyeceği ifade edildi.

DHA