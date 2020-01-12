Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin ikinci yarısı öncesi kadrosundaki yapılandırmayı devam ettiriyor.

Siyah-beyazlılar, bu çalışmalar kapsamında alt yapıdan yetişen ve bu sezon fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki sol bek Kadir Yazıcı'yı sezon sonuna kadar 3. Lig takımlarından Turgutluspor'a kiraladı. 18 yaşındaki orta daha oyuncusu Mesut Can Tunalı ise opsiyonu Altay'da olmak üzere 1.5 yıllığına 3. Lig ekiplerinden Belediye Derincespor'a kiralandı. Altay Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki oyuncusuna da başarılar diledi.