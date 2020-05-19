TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı takım halinde Türk Bayrağı açarak kutladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yeniden başlayan siyah-beyazlı takım, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi ay-yıldızlı bayrağımızla objektife poz verdi. Geçen haftadan bu yana A takımla idmanlara çıkma heyecanı yaşayan altyapı patentli genç futbolcular da Gençlik ve Spor Bayramı'nda bu karede yer alarak çifte gurur yaşadı.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan 19 Mayıs mesajında, "19 Mayıs 1919, Türk Milleti'nin hiçbir şart altında esarete boyun eğmeyeceğini cihana bir kez daha haykırdığı gündür. 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünün, milletimiz ve gençlerimiz için kutlu olmasını temenni ediyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu topraklar için kahramanca çarpışan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

DHA