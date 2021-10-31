Altay, 1 puanla teselli buldu

Oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet, 1 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar 16 puana ulaşarak az da olsa moral buldu. Şilili sol kanat Rodriguez, stoper Murat ve İranlı sol bek Naderi olmak üzere 3 as oyuncusundan yoksun çıktığı Sivasspor maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Fildişi Sahilli forveti Bamba'nın golüyle 1 puanı cebine koyan İzmir temsilcisi, mağlubiyet serisini sona vererek teselli buldu.

Sivasspor karşısında Naderi'nin yokluğunda İsveçli stoper Björkander'i sol beke monte eden teknik direktör Mustafa Denizli, son haftalarda yedek kalan stoper İbrahim'i bu kez ilk 11'de görevlendirdi. Kariyerindeki 500'üncü resmi maçına çıkan 40 yaşındaki kaptan İbrahim, Süper Lig 'de 198'inci kez görev aldı. Geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olduktan sonra geçen hafta ilk kez kupada formasına kavuşan sol bek Özgür ise Sivasspor karşısında 61'inci dakikada oyuna girerek yaklaşık 6.5 yıl sonra Süper Lig'de şans buldu. Özgür, en son 12 Mayıs 2015'te Konyaspor formasıyla Gençlerbirliği'ne karşı görev almıştı.

AL-MARRI'DEN ALSANCAK STADI TURU

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeniden inşaatı çok büyük oranda tamamlanıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım Cuma günü resmi açılışının yapılması beklenen Alsancak Stadı'nda Digitürk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri'yi konuk etti. Başkan Ekmekçioğlu'nun davetlisi olarak İzmir'e gelen Al-Marri, Altay ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan Süper Lig maçını izledi ve önümüzdeki haftalarda hizmete girecek stadyumu inceledi.

Başkan Ekmekçioğlu’ndan hem stat hem de Altay tarihi ile ilgili geniş bilgiler alan Al-Marri, iki kurum arasında gerçekleşecek işbirlikleri hakkında da fikir alışverişinde bulundu. Ekmekçioğlu, ziyaretin sonunda Al-Marri'ye, Osmanlı koleksiyonundan sınırlı sayıda üretilen ve üzerinde 35 Besmele'nin yer aldığı bir hediye takdim etti. Al-Marri de Ekmekçioğlu'na nazik daveti ve misafirperverliği için teşekkür etti.

DHA