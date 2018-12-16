Altay: 0 - Osmanlıspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Altay’ı 1-0 yendi.

16 Aralık 2018, Pazar 16:09
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Altay: 0 - Osmanlıspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Altay’ı 1-0 yendi.

Stat : İzmir Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Muhammet Yumak

Altay: Emre Koyuncu, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener (Dk. 80 İhsan Furkan Deniz), Paixao, Tevfik Altındağ (Dk. 67 Aganovic), Kappel (Dk. 86 Yasin Palaz), İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Anıl Karaer, Lembi, Ndiaye, Mertan Caner Öztürk (Dk. 90 2 Furkan Yaman), Burhan Eşer, Hasan Kılıç (Dk. 55 Sinan Kurt) Muhammed Bayır, Tugay Kacar, Beykan Şimşek (Dk. 66 Ayuk)

Gol: Dk. 88 Burhan Eşer (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Gençer Cansev, Dk. 87 Mustafa Murat Uslu (Altay), Dk. 45 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)

AA

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