Altay: 0 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Altay, rakibine 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahasından gelen sert şutu kaleci Emre önledi.
38. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Ahmet İlhan’ın ortasında müsait durumdaki Selçuk kafa ile topu ağlarla buluşturdu. 0-1
50. dakikada Alper’in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içerisinde bulunan Mert Nobre’nin kafa vuruşunda top auta gitti.
65. dakikada Nobre topla Altay ceza sahasına kadar girdi ancak uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Samet Çavuş xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Altay: Emre Koyuncu xx, Yasin Palaz x, Ivan Ivanov xx, Pedro Eugenio xx, Gençer Cansev xx, Özgür Özkaya xx, Metin Yüksel x (Adnan Aganovic dk. 57 xx), Hüsamettin Yener x (Murat Uluç dk. 71 x), Tevfik Altındağ xx, Atakan Çankaya x (Leandro Kappel dk. 66 x), Marco Paixao xx
Yedekler: Egemen Gençalp, Ulaş Zengin, Ferhat Çulcuoğlu, İbrahim Akın
Teknik Direktör: Alper Avcı
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan xx, Ahmet Oğuz xx, Luccas Claro xx, Kari Arnason xx, Alper Uludağ xx, Yasin Pehlivan xx, Ahmet İlhan Özek xx (Cosmin Matei dk. 79 x), Stephane Sessegnon xx, Selçuk Şahin xxx, Mert Nobre xxx (Bady dk. 89 ?), Jailton Paraiba x (Nadir Çiftçi dk. 63 x)
Yedekler: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Mert Çetin, Berat Özdemir
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Gol: Selçuk Şahin (dk. 38) (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Atakan Çankaya (Altay)