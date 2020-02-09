Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Turkcell Platinum Park’ın sponsorluğunda Dila Atlıspor Kulübü’nde düzenlenen ve iki gün sürecek yarışlarda 120’nin üzerinde binici mücadele edecek.

Sporcular organizasyonda P2 ve P3, yeni biniciler, yıldızlar, gençler, genç yetişkinler, yetişkinler ve pro yetişkinler kategorilerinde yarışacak.

2019 yılında hayatını kaybeden atıcılık camiasının önde gelen isimlerinden Altan Kıraç anısına düzenlenen lig, toplam 2 ayak ve finaller şeklinde yapılıyor.

Birinci ayakta, 130 santimetre engellide Fatih Turan Tarhan, 120 santimetre engellide Cem Vardar, 110 santimetre engellide ise Benhür Çavdarlı kategorilerinde liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde finaller 14-15 Mart’ta yapılacak.

AA