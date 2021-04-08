Sakarya Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Erenlerspor’un en yeni transferi Sercan Çekmen sosyal medyada olay oldu! 1993 doğumlu olan futbolcu, yaşından büyük gösterdiği için sosyal medyada olay olurken, 28 yaşındaki futbolcu ilk açıklamasını Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'a yaptı!

"Doğum kaydım için hastaneye gittim"

Yaşım ne küçük ne büyük. Doğum tarihim neyse o 03.01.1993! Ben de büyük müyüm diye merak ettim doğduğum hastaneye gittim. Orada doğum kayıtlarına baktırdım doğru yani. Eksik ya da fazla yok.

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"Askerden sonra saçım sakalım beyazladı"

19 yaşında profesyonel olup 2. Lig'de oynamıştım sonra şanssız bir sakatlık yaşadım ve askere gitmeye karar verdim. Herkes bedelli yapıyor ben 12 ay askerlik yaptım. Zaten saçımın, sakalımın beyazlama hikayesi oradan geliyor. Askerde her gün tıraş oluyoruz. Uzamadan kesiyoruz. Askerlikteki 12 aylık sürecim beni çok yıprattı. Hem futboldan uzak kaldım, hem sakattım. Askerden sonra tekrar futbol oynayabilecek miyim, başka bir iş yapabilecek miyim hep bunları düşündüm. Futbolcu her işi yapamaz. Bu işin açığı... Askerden geldim, saçım sakalım uzamaya başladı. Ben inanamadım kendime çok şaşırdım. Saçım sakalım beyazlamıştı. Stresten oldu muhtemelen. Birazda ırsi ailede de var bizim.

"Böyle gençler varken 40'a kadar oynarım"

Sosyal medyadaki yorumlarla ilgili neler söylemek istersin?

Spor camiası dışındakilere gülüp geçtim ama bizim camiadan olan küçük kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bizden büyük abilerimiz hep şunu söylerdi "Sizin gibi gençler futbolda varken ben daha çok futbol oynarım. Ben 40'a kadar oynarım" derlerdi. Ben de aynı şeyi onlara söyleyeceğim. Onlar gibi gençler varken Görünüşüme aldanmasınlar, gelsinler maçlarımızı izlesinler bir daha yorumlasınlar. Onlar gibi gençler varken, ben 40'a kadar oynarım yani...

"Biz de paranız kalmaz diyorlar"

Amatör liglerde sözleşme olmadığı için, geçim problemi bir yandan ödemeler gelecek mi gelmeyecek mi bir yandan, alt liglerde meşhur bir cümle vardır. Tüm yöneticiler söyler bunu. Yerine getiren de var getirmeyen de var. "Bizde paranız kalmaz" biz de bazen esprisini yaparız. Bak kalmadı cebimizde para yok. Cumalar meşhurdur bizde. Prim cuma gelecek. Maç başı cuma gelecek. Sözünü tutanlar var tabi ama sözünü tutmayanlar da çıkıyor. Bu camia küçük. Onlarla da helalleşiyoruz bir şekildi.





"Alt ligde mesele anlaşmak değil parayı alabilmek"

Yıllık 150 bin TL'ye anlaşan da var. 80 bin TL'ye anlaşan da var. 30 bine gelen de var. Burada mesele anlaşmak değil parayı alabilmek. Hedefi olan takımlar daha fazla para harcıyor. 50 ila 150 bin TL arası bir oyuncuya harcıyor. Ama hedefi tutturabilirse o parayı alabiliyorsun yoksa alamıyorsun.

"Alt ligler oynansın diye elimizden geleni yaptık"

Amatör futbol tekrar başlatılsın diye elimden geleni yaptım. Hamile eşini çocuğunu bırakıp gelen arkadaşlarımız oldu. Genç arkadaşlarımıza sitem olacak belki ama ben de 2-3 aylık kızımı bırakıp o eylemlere katıldım. Bu ligler oynansın diye. Biz bunu sadece BAL Ligi oynatılsın diye değil bütün amatör ligler oynatılsın diye yaptık. Davamızın sonunda haklı olduğumuzun sonucuna da vardık. 10 gün sonra da Allah'ın izniyle liglerimiz başlıyor.

"Roberto Carlos'a benzetiyorlar"

Ben sol bek oynuyorum. Beni genele Roberto Carlos'a benzetiyorlar. Yüzümü benzetiyorlar zaten, iyi şut atıyorsun diyorlar.

Elinde sihirli değnek olsa neyi değiştirirsin?

En başta zeminleri değiştiririm. Ayrıca tesisleşmeye giderim ve amatör liglere sözleşme getiririm. Her iki tarafı da koruyabilecek. Sadece futbolcuyu değil. Bizim meslektaşlarımız da var. Aldığı paradan sonra kulübe ihanet edip kaçan. Biz sadece futbolcuyu korusunlar istemiyoruz. Kulübü de korusunlar. Yeter ki bizim hak edişimiz, anlaştığımız para bize ödenebilsin. Başarıya endeksli olmasın. Ben başarısız olursam evime ekmek götüremeyecek miyim?

Röportaj: Yakup Çınar