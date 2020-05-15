Alt liglerin merkezi Antalya

Türkiye’de alt liglerde tamamlanması gereken toplam 351 maç var. TFF, Sağlık Kurulu ile yaptığı son toplantının ardından 1.Lig’in başlama tarihini 19 Haziran, 2.Lig ve 3.Lig’de ise 18 Temmuz olarak belirlemişti. Ve yine deplasmanlı sistemde devam edileceğini duyurmuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, alt ligler konusunda da çalışmasını yaptı.

Spor turizminin başkenti

Öncelikle maçlar yine tek merkezde oynanacak yani karantina bölgesi oluşturulacak. Takımlar, minimum seviyede dışarı ile temas kuracak ve izole şekilde maçlara hazırlanıp, karşılaşmaları oynayacak. Seyahat riskini ortadan kaldıran Bakanlık, merkez olarak Antalya’yı belirledi. Hali hazırda spor turizminin başkenti olan Antalya’da yüzlerce otel ve 200 civarında antrenman sahası var.

Sahalar belirlendi

1.Lig ve 2.Lig için Belek ile Kadriye’deki oteller belirlendi. 3.Lig için de Antalya’nın Kundu ve Manavgat bölgelerindeki tesisler kullanılacak. Karşılaşmaların daha çok otellerin standartlara uygun sahalarında yapılması planlanıyor. Tarih olarak ise iki alternatif var. İlki; 12 Haziran-19 Temmuz tarihleri arası haftada 1 maça çıkmak. Diğeri ise 13-14 Haziran-1 Temmuz arasında haftada 2 maç oynamak. Elbette yine tüm karşılaşmalar seyircisiz yapılacak.

Fikstürün detayları

1. alternatif olan yani haftada 1 maçların yapılacağı fikstüre göre karşılaşmaların cuma, cumartesi, pazar günleri oynanması düşünülüyor. Diğer plan yani haftada 2 maçlık fikstür ise kendi içinde iki ayrı alternatif barındırıyor. İlkinde 14 Haziran-1 Temmuz arasında pazar ve çarşamba günleri maçları yapmak. İkincisi ise cumartesi-pazar ve salı-çarşamba şeklinde maçları oynamak. Ufak bir hatırlatma, alt liglerde normal sezonların tamamlanmasına 6’şar maç kaldı.

10 kilometre sınırlaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya’yı alt ligler için karantina bölgesi olarak belirlerken, takımların kalacağı otel ve idman ile maç yapacakları saha arasındaki uzaklık maksimum 10 kilometre şeklinde belirlendi. Takımları taşıyacak araçlar hijyen açısından tam donanımlı olacak.

4 hastane belirlendi

Alt liglerdeki takım sayısının fazlalığını göz önünde bulunduran Bakanlık, acil durumlar için Antalya ve çevresinde 4 hastane belirledi. Eğer ligler belirlendiği şekilde oynanırsa, bu hastaneler de maçlar ve idmanlar öncesinde tam anlamıyla hazır olacak.

Maçlar saat 20:00 ve 22:00'de

Yaz mevsiminde Antalya’da sıcaklık ve nemin yüksekliğini hesaba katan Spor Bakanlığı, sporcu sağlığını riske atmamak adına kesinlikle karşılaşmaları gündüz oynatmayacak. Maçların başlama saati 20.00 veya 22.00 olacak. Neredeyse tüm tesislerin ışıklandırmasının olması buradaki en büyük avantaj.

MİNİ YORUM - TUNÇ KAYACI

Karantina ligi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yapmış olduğu detaylı çalışma, gerçek anlamda örnek teşkil ediyor. Her şey kafalarda soru işareti bırakmayacak şekilde tek tek belirlenmiş. Sağlık prosedürleri zaten mevcut planlamadaki gibi uygulanacaktır. Maç içindeki protokolü tekrar anlatmaya o açıdan gerek yok. Planlanan bu uygulama, kişisel olarak en az riskli olanı bana kalırsa. Özellikle maçları tek merkezde oynamak şart. Bakanlık da zaten buna göre çalışmasını yapmış. Bir anlamda karantina ligi yapılacak. Takımlar o şehirden diğer şehre yolculuk etmek yerine tek lokasyonda hazırlanacak ve maçlarını oynayacak. Bana kalırsa en önemli soru işareti, maliyetin nasıl karşılanacağı...

Maliyet nasıl karşılanacak

Süper Lig bu yükün altından kalkabilir. Ancak TFF 1.Lig dahil alt liglerin ekonomik anlamda yetersiz olduklarını düşünürsek bu kamp maliyetlerini karşılamaları zor. Burada ya Bakanlık ya da Futbol Federasyonu’nun devreye girmesi şart. Tarihler elbette değişebilir. Ancak bu planlamada önemli olan, tek merkez vurgusunun uygulamaya dökülmüş olmasıdır.