Alt liglerden isyan!

TFF 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği bir açıklama yaparak Türkiye Profesyonel Futbol Derneği'nin yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Yapılan açıklama şöyle;

Yaklaşık 2 aydır tüm dünyayı ve bununla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVİD-19 Coronavirüs salgını inanılmaz boyutta ve telafisi mümkün olmaya tahribatlara neden olmuştur.

Bu bağlamda bizlerde içerisinde bulunduğumuz ve yer aldığımız futbol sektöründe de bunu en derinden hissettik ve hissetmeye de devam ediyoruz. 2 ve 3 futbol liglerinde yer alan kulüplerimizin bu süreç zarfında ciddi kayıplara uğramış olmanın yanı sıra kendi asli görevlerini futbolcularına karşı bir şekilde yerine getirmeye çalışmıştır. Bunları da birçok kulüp kendi öz imkanlarıyla bir şekilde telafi etmeye çalışsa da gelirin olmadığı giderin çokça olduğu bir yerde zorlu bir kıskacın içerisinde yer almıştır.

Ancak gel gör ki geçtiğimiz günlerde Türkiye Profesyonel Futbol Derneği'nin yaptığı açıklamayı talihsiz bir durum olarak nitelendirmek istiyoruz. Dünya’da çok önemli kulüplerin aldıkları kararlara göz atmadan sadece kulaktan dolma bilgilerle ortalığa çıkarak belirli başlı yerlerde kullanılarak kendi bakış açılarını aşılamaya çalışmaktadırlar.

Oysaki bütün dünyayı etkileyen ekonomik ve sosyal hayatı durma noktasının eşiğine gelinen şu günlerde böylesine bir açıklamanın yapılmış olmasının ne derece de doğru olduğunu iyi bir şekilde düşünmek gerekiyor. Biz birlik olarak en çok profesyonel futbolcuya istihdam sağlıyoruz. 89 kulüpte 2670 futbolcuda bu doğrultuda ailesine ekmek götürüyor. Bu kadar büyük bir kitleyi idare etmek kolay olmasa gerek.

Futbolcuların ve buna bağlı olarak kurum ve kuruluşların hayatlarına devam edebilmelerinin ilk ana temeli kulüpler değil midir? Kulüplerimiz zorlu şartlara rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışıyor. Ancak gerçek anlamda tüm kulüplerimiz de gelecek adına ciddi endişeleri ve kaygıları mevcut. Futbol sektörünün devam edebilmesinin tek bir ana temeli vardır o da kulüplerin bir an önce bu ciddi maddi sıkıntılardan kurtulmalarıdır. Ancak Türkiye Profesyonel Futbol Derneği'nin yaptığı açıklamada tek taraflı bakıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizler ve her normal birey için ilk önce sağlığın geldiğini belirtmekte fayda var. Ancak Türkiye Profesyonel Futbol Derneği'nin bakış açısı ise bireysel ve önce “Ben” sonra sen şeklindedir. 2 ve 3’üncü lig Kulüpler birliği yönetimi olarak bakış açımız ise “Biz” den geçiyor. Birlik ve beraberliğin ve sağlam kulüp yapılarının olduğu her yerde futbolcu kardeşlerimiz mutlaka haklarını bugüne kadar aldıkları gibi yine alacaklardır. Ancak yaşanan bu olağanüstü süreçte bu şekilde ortaya çıkılmış olmasını kabul etmiyoruz.

Yaşanan böylesine zor bir süreçte özellikle 2 Lig ve 3’liglerde yer alan kulüplerimiz büyük sıkıntılar yaşamakta. Kesilen gelirler ve ödenmeyen borçlarla birlikte iflas tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ama Türkiye Profesyonel Futbolcu Derneği maddi zararların Ligin başlama süresine göre değişiklik göstereceğini söyleyerek lütfetmiş ve adeta bu izahatı zor açıklamalarına bir kılıf uydurmaya çalışmıştır. Bu bağlamda 2 Lig ve 3’liglerde yer alan kulüpler adına TPFD'ın kınadığımızı bunun kamuoyunun bilmesini isteriz.

Yapılması gerekenlerle ilgili kendi eksenimizde belirlediğimiz bir yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz, amacımız ortak bir noktada buluşmayı sağlamak ve bu eksende hareket etmektir. Bu doğrultuda kulüplerimizin nefes alması sağlandığı takdirde futbolcularında doğal olarak bir sıkıntısı kalmayacaktır. Bizim amacımız kulüpleri yaşaması ve bununla bağlantılı olarak ta ekseninde bulunan herkesin ve bu doğrultuda çalışmaların devam etmesi yönündedir.