Alt ligler nefes aldı

Futbolda TFF 2.Lig ve TFF 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı maçların ertelenmesini talep etmişti. Derneğin başkanlığını yürüten Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği olarak önce sağlık diyoruz. Futbolun en önemli paydaşı olan futbolcu kardeşlerimizin sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Bu sebeple liglerin ertelenmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

‘Ülke olarak aşacağız’

Toplantının ardından açıklanan karar alt liglerde de büyük sevinçle karşılandı. Birçok teknik adam ve futbolcu alınan kararın ardından rahat nefes aldıklarını açıkladı. Birlik Başkanı Volkan Can, “En doğru karar verildi. İnşallah en kısa zamanda ülke olarak bu sıkıntıyı aşarız” ifadelerini kullandı.