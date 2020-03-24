Alt ligler beklemede

Süper Lig ve 1. Lig’de olduğu gibi alt liglerde de belirsizlik hakim. 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor’un hocası Hasan Erkin Şimşir, FANATİK’e yaptığı açıklamada, “Bizim için zor bir süreç. Ancak futbolcuları moralli ve güçlü tutmak zorundayız. Bu yüzden çalışmalarımıza evden devam etmek durumundayız. Bir an önce tehlikenin geçmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.